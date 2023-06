I rumeni fuggiti hanno volto e nome Saranno tutti e tre denunciati

di Cristina Lorenzi

Sono stati tutti e tre identificati i rumeni che martedì notte sono fuggiti dopo l’incidente stradale. Il nucleo operativo radiomobile dei carabinieri coordinati dal maggiore Cristiano Marella, in seguito ai video e alle foto segnaletiche, ha individuato i tre rumeni che erano a bordo della Punto che ha imboccato il ponte di via Menconi contro senso. Tutti saranno denunciati per omissione di soccorso in concorso, dal momento che sono scappati davanti a due donne ferite. Il conducente, un rumeno residente in città di 41 anni, dovrà rispondere anche di guida contro mano e avrà il ritiro della patente. Già nel 2018 il permesso di guidare gli era stato ritirato per guida in stato di ebbrezza per cui aveva appena fatto l’esame e stava circolando con un un certificato provvisorio. A bordo dell’auto c’era un amico di 38 anni, fuggito con lui a piedi. L’altro, quello che ha rischiato il linciaggio perché tornato indietro, pare nemmeno conoscesse gli altri due connazionali, ma avesse semplicemente chiesto un passaggio. Tornato indietro per prendere un sacco di spesa dall’auto, l’uomo, 49 anni, è stato bloccato dalla folla inferocita. L’auto era intestata a un rumeno residente fuori città, ma i carabinieri l’avevano più volte fermata e controllata. Si è chiusa così l’indagine che ha visto i carabinieri controllare le immagini e i video per risalire ai responsabili dell’incidente. La rissa sul ponte ha seminato profondo sconforto in città e ad Avenza dove da tempo si reclama la mancanza di sicurezza.

La sindaca Serena Arrighi esprime "massima fiducia nelle forze dell’ordine. Quanto accaduto desta preoccupazione e capisco le paure degli abitanti, ma voglio anche dire loro che le istituzioni ci sono e sono loro vicine. Sul fronte della sicurezza il rapporto tra Comune e forze dell’ordine è costante e proprio questa settimana è stato convocato un nuovo tavolo della sicurezza in cui si sono affrontati numerosi argomenti, tra cui anche quello di Avenza. Già nei prossimi giorni potremo annunciare importanti novità per quanto riguarda il controllo del territorio, mentre la stessa questura ha già intensificato la presenza. Sulla questione interviene Luca Ricci di Azione che in una nota chiede alla sindaca di convocare al più presto un consiglio comunale. "Dopo le nostre segnalazioni – scrive Ricci – legate al problema sicurezza notiamo che la situazione sta degenerando. Chiediamo un consiglio per capire cosa stia mettendo in campo l’amministrazione per arginare questo problema devastante per la città e chiediamo videocamere e controlli delle forze dell’ordine. E’ necessario investire in educazione e in cultura nelle periferie, nelle scuole e nelle piazze".

