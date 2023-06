Notte da far west nel cuore di Avenza Rumeno ubriaco rischia il linciaggio

di Cristina Lorenzi

Scene da far west la scorsa notte ad Avenza. Tre stranieri ubriachi hanno imboccato il ponte di via Giovan Pietro contro mano e hanno finito la propria corsa contro una Panda che proveniva regolarmente in senso contrario. E’ successo intorno alle 23 sul centralissimo ponte dove una Punto condotta da tre rumeni che avevano alzato un po’ troppo il gomito ha provocato il pandemonio. L’auto è salita sul ponte nella corsia di discesa e si è scontrata con una Panda che proveniva in direzione opposta, regolarmente sulla sua corsia. La Panda era condotta da due donne di 50 e 53 anni che dall’urto hanno riportato ferite non gravi. Tuttavia appena fermate le due vetture , i tre uomini stranieri se la sono data a gambe. I residenti della zona, richiamati dal forte rumore di lamiere, sono accorsi alla finestra e subito qualcuno è sceso in strada per soccorrere le due poverette. Immediato l’arrivo dell’ambulanza che ha medicato le due donne. Mentre avvenivano queste operazioni, uno dei tre rumeni è tornato indietro per recuperare, pare, il sacchetto della spesa lasciato nell’auto. Da lì la reazione della folla che lo ha circondato e bloccato malmenandolo. Una colluttazione, dal momento che l’uomo cercava di scappare, in cui sono partiti ceffoni, spintoni e pugni. Qualcuno ha parlato di un bastone e altri addirittura di coltelli e di armi. Tuttavia all’arrivo dei carabinieri, giunti in ritardo con tre pattuglie che erano in servizio altrove, nessun oggetto da taglio o arma è saltato fuori. I carabinieri, calmati gli animi, hanno identificato l’unico rumeno che era presente, che non era tuttavia colui che conduceva l’auto. Quindi le ricerche per rintracciare gli altri due che erano a bordo della vettura e che se la sono data a gambe.

Dalla scazzottata è emerso che l’unico ferito era il rumeno, anche se qualcuno riferisce di aver preso bastonate e morsi. Lo straniero, che ha rifiutato di farsi portare in ospedale, dovrà rispondere di omissione di soccorso, mentre il conducente dovrà affrontare anche una serie di sanzioni al codice della strada. I carabinieri dovranno esaminare adesso i numerosi filmati che i cittadini hanno realizzato dalle finestre per capire la reale dinamica dell’incidente e per individuare i protagonisti della notte calda che ha animato il centro di Avenza.