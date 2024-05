I ragazzi dell’artistico ’Gentileschi’ ciceroni per i compagni di Siena Studenti toscani del liceo artistico coinvolgono scolaresche in un progetto per valorizzare il patrimonio culturale di Carrara. Tour guidato e mappa interattiva online per raccontare la Toscana in modo giovane e originale. Evento finale a Firenze il 10 maggio.