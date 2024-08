I progetti per la sanità. Avanti tutta per la palazzina e la casa della salute ad Avenza

Risolta la lunga questione delle cure intermedie, trasferite a Fossone, il Comune punta dritto alla costruzione della nuova palazzina ospedaliera a Monterosso e alla casa della salute di Avenza. Lo ha ribadito la sindaca spiegando che superato il nodo della rsa, la cabina di regia adesso dovrà dedicarsi "nel dettaglio ad altri due temi che non possono più essere rimandati: il progetto della nuova palazzina di Monterosso e la casa della salute di Avenza. Anche questi sono progetti di cui si parla da troppi anni e che noi ora vogliamo trasformare in realtà".

Intanto Arrighi si dichiara soddisfatta di questo primo risultato: "In un colpo solo abbiamo garantito la permanenza in città di un servizio importantd e abbiamo aperto una nuova struttura moderna e funzionale – commenta –. Quello della nuova Rsa di Fossone è un progetto che risale addirittura agli anni ‘90, ma quando la nostra giunta si è insediata ha trovato solo un cantiere abbandonato, ben lontano dalla sua conclusione. Ora finalmente la struttura è aperta e al servizio di tutta la nostra comunità, e questo è stato possibile solo grazie a un grande lavoro di squadra partito dalla cabina di regia sulle strutture di costa alla quale partecipano amministrazioni comunali, Provincia, Regione, sindacati oltre ovviamente all’azienda sanitaria. È in quella sede che giusto un anno fa abbiamo individuato quale dovesse essere la strada da seguire – prosegue la sindaca Arrighi –, e ora possiamo essere soddisfatti per questo traguardo raggiunto, consapevoli che si tratta del primo di una lunga serie che saremo chiamati a tagliare nei prossimi anni. Con l’apertura della Rsa di Fossone abbiamo centrato diversi obiettivi e abbiamo anche ottenuto un miglioramento del servizio. Per prima cosa le cure intermedie sono rimaste a Carrara e sono rimaste pubbliche, senza alcun passaggio, nemmeno temporaneo, in strutture private. A questo si aggiunge che quando sarà a pieno regime la struttura di Fossone avrà a disposizione 40 posti letto, il doppio di quanto possibile al Monoblocco. Con l’apertura del reparto di cure intermedie si è concluso un cantiere che sembrava infinito e si è restituito decoro a tutto il quartiere– aggiunge ancora la sindaca–, un risultato questo per il quale bisogna ringraziar l’Asl, dirigenti e tecnici, assieme a tutti coloro che in questo anni hanno lavorato per arrivare all’apertura di ieri. Quanto è stato fatto è la dimostrazione che con lavoro e impegno, è possibile raggiungere ogni traguardo e farlo nei tempi previsti".