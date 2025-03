I ’Premi Oskar’ in concerto sul palco del ’Fuori luogo’

Venerdì alle 21 il circolo ‘Fuori Luogo’ di via Carriona ospita il concerto dei ‘Premi Oskar’, il trio formato da Andrea Belmonte (voce e tastiere), Ilaria Faedda (sassofono) e Flavio Andreani (batteria) (nella foto). La band presenterà dal vivo l’album ‘Tutti Maestri’, uscito da pochi mesi. In scaletta le canzoni originali del disco, grandi classici della musica in levare inglese e giamaicana, con insolite incursioni nella classica e nel jazz.

L’album ‘Tutti maestri’ è disponibile per l’ascolto in streaming su tutte le piattaforme digitali. I ‘Premi Oskar’ sono un gruppo ska italiano attivo dal 2019, che condensa il sound e l’energia della musica in ‘levare’ in un’agile formazione a tre.

Influenzati dalla musica 2Tone quanto dal rock e dalla canzone d’autore, i tre musicisti mescolano dal vivo le canzoni originali con testi in italiano a citazioni di grandi hit inglesi e giamaicane e originali riletture di celebri colonne sonore e vecchie canzonette italiane, con ardite incursioni nel jazz, nella musica classica e nella operistica.