I pacifisti si mobilitano per Gaza e per la pace

Oltre 900 vittime nelle ultimi 5 giorni nella Striscia di Gaza. Sono riprese le violenze impunite da parte di Israele sull’inerme popolo palestinese. Violenze che colpiscono chi, fiducioso, aveva fatto ritorno a ciò che rimaneva della propria casa.

Ogggi alle 17,30 i cittadini, le associazioni e le forze politiche che da tempo si battono per la pace saranno con un presidio in Piazza Aranci a Massa per un immediato cessate il fuoco permanente. Le associazioni riunite si battono "per l’immediato ripristino degli aiuti al popolo palestinese, per il varo di sanzioni economiche contro Israele, per la sospensione dell’accordo di partenariato fra Europa Israele e per blocco reale di tutte le commesse di armamenti".

Inoltre si punta "al riconoscimento da parte dell’Italia e dell’Unione europea dello Stato di Palestina. Invitiamo chiunque non voglia restare nel silenzio e nell’indifferenza di fronte a questo genocidio, a partecipare e a dare testimonianza del proprio sostegno al popolo palestinese".