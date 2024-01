I misteri di Iside e Osiride

Sabato prossimo, alle ore 17, all’Associazione Archeosofica, sezione di Massa, in via Prado, si terrà il secondo incontro del ciclo di conferenze dal titolo ’Miti e riti’. La professoressa Evelina Lazzarin di Genova parlerà sul tema: ’Il silenzio iniziatico e dei misteri di Iside e Osiride’. Si tratta di un antichissimo mito egiziano conosciuto e celebrato anche nel mondo ellenico e dell’antica Roma. La storia di Osiride e della sorella e sposa Iside, del figlio Horus, del malvagio Seth è un’avvincente favola che parla dell’inganno, del sacrificio, della morte e della rinascita. Nella conferenza si parlerà anche dei ’misteri’ e dei ’simboli’ ad essa collegati nei quali si possono trovare elementi comuni ad altri miti dell’antichità e che in parte possono prefigurare la nascita del cristianesimo. L’ingresso è libero.