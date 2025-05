I mandala della solidarietà realizzati dalle donne coloreranno via Veneto

La città si colora di mandala con l’iniziativa benefica dei commercianti aullesi che fa rete con le scuole e il volontariato. Nei prossimi giorni ben 200 hula hoop decorati a mano impreziosiranno il cielo di via Veneto trasformando la strada in una galleria a cielo aperto. Sono vere opere d’arte i cerchi, ricamati con cura e pazienza da un gruppo di donne aullesi che si ritrova ogni mercoledì nella biblioteca civica, da volontarie delle associazioni locali e da alcune instancabili nonne. Ispirati ai mandala, simboli tradizionali di armonia e pace interiore, questi decori non sono fatti di sabbia come nella tradizione ma ricamati a mano in un lungo e meticoloso lavoro iniziato a settembre.

"Ogni cittadino potrà acquistare simbolicamente un mandala e accompagnarlo con una dedica personalizzata che verrà appesa accanto all’opera", spiegano alcune commercianti promotrici dell’iniziativa che fanno anche sapere che il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione ‘Il Volto della Speranza’. Ma l’iniziativa non finisce qui: grazie al coinvolgimento delle scuole aullesi e della scuola materna paritaria, prende il via anche una lotteria a premi legata ai disegni realizzati dagli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. I disegni, ispirati ai mandala, saranno esposti nei negozi aderenti del centro, e il pubblico potrà votarli. Sono in totale 14 i disegni realizzati dagli studenti che parteciperanno al concorso: i vincitori riceveranno buoni spesa del valore di 700, 500, 300, 200 e 100 euro, utilizzabili nei negozi aullesi aderenti. Verranno devoluti poi mille euro alle scuole partecipanti. Estrazioni e premiazioni in programma il 30 maggio. "Un grazie di cuore ai commercianti di Aulla, alle donne aullesi, alle scuole per questa generosa iniziativa – commenta il sindaco Roberto Valettini – dal grande valore sociale e solidale, oltreché importante per vivacizzare il tessuto economico urbano".