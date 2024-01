I luoghi dell’identità. Il campo da calcio sarà restituito a Forno. Al via il maxi progetto

Di quello che era un campo da calcio frequentato e amato nel cuore del paese ora restano solo poche tracce: incuria e degrado, anche a causa dei danni provocati dal maltempo, hanno trasformato il vecchio centro sportivo di Forno, in località Canal dal Matto, in un terreno abbandonato a se stesso. Eppure potrebbe avere un enorme valore per tutto il paese e per l’intera comunità montana. E’ per questo che l’amministrazione del sindaco Francesco Persiani ha deciso di riportarlo a nuova vita con un progetto da 150mila euro che punta sia alla messa in sicurezza dell’impianto sia a una riqualificazione funzionale. D’altronde il centro sportivo è di proprietà del Comune di Massa: vi si accede da una strada secondaria in piccola parte asfaltata distante circa un chilometro sopra la Filanda di Forno.

C’è anche un locale spogliatoi, ubicato in posizione sopraelevata rispetto al campo da gioco al quale si accede da una scalinata in sassi. Il centro sportivo risulta inutilizzato da diverso tempo anche per via di eventi atmosferici che hanno causato il danneggiamento della copertura del locale spogliatoi per la caduta di una pianta, il danneggiamento della recinzione parapalloni sia lato mare che lato monte, il danneggiamento del guard-rail della strada. Inoltre risulta in pessimo stato di manutenzione il campo da gioco e il terreno circostante (presenza di arbusti e infestanti). La strada di accesso al centro sportivo risulta in gran parte sterrata.

Il progetto prevede di rifare tutto il campo da gioco, l’abbattimento di piante pericolanti e la sostituzione delle stesse, la pulitura da arbusti e infestanti dalle zone limitrofe il campo sportivo, la sostituzione della copertura del locale spogliatoi, il ripristino delle funzionalità degli impianti del locale spogliatoi e la sostituzione delle porte di accesso con messa in sicurezza dell’accesso dagli spogliatoi al campo mediante l’installazione di parapetto, il rifacimento della strada di accesso al centro sportivo con asfaltatura e la realizzazione nella parte adiacente al campo da gioco di parcheggio per disabili.