“I Cuccioli” pronti a crescere Via al cantiere dell’asilo nido Trasferimento per i bambini

La seconda vita dell’asilo nido “i Cuccioli” comincerà entro l’inizio dell’estate quando il Comune aggiudicherà i lavori per l’ampliamento e la riqualificazione della struttura di via Erevan grazie alle risorse del Pnrr sarà ampliata e riqualificata. Un investimento di 191mila finanziati con risorse del Pnrr che consentirà di prolungare il lato posteriore dell’edificio, dove troverà posto una zona spogliatoio dedicata al personale di cucina, e di aumentare la dimensione di alcune delle aule già presenti . Un ampliamento necessario per far fronte all’aumento delle iscrizioni: dagli attuali 28 in bambini che potranno frequentare il nido diventeranno 42. Il lato esterno dell’ampliamento, inoltre, sarà collegato con la zona del giardino e garantirà un rapporto diretto con il verde tramite l’utilizzo di ampie superfici vetrate.

"Un intervento importante su di una struttura importante – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini – che si aggiunge agli altri in programma sulle scuole cittadine grazie al Pnrr: è già prevista la costruzione di due nuove scuole medie a Marina, ‘Buonarroti’ e ‘Taliercio’, e la realizzazione della mensa della Rodari di Avenza".

Per consentire lo svolgimento del cantiere in completa sicurezza l’asilo nido dovrà restare chiuso dall’estate per tutto l’anno scolastico 2023-2024. I bambini attualmente iscritti, che hanno diritto alla riconferma dei posti, saranno ospitati in altri nidi: i piccoli, che a settembre saranno medi, saranno accolti al Koala di Bonascola; i medi, che a settembre saranno grandi, andranno invece alle MimoseMargherita di Avenza. I nuovi iscritti per il nido di Carrara saranno accolti nelle strutture educative scelte attraverso le procedure di iscrizione, attivate a breve.

"Un disagio purtroppo necessario a permettere di migliorare ancora quella che è già oggi un’offerta di assoluta eccellenza – spiega l’assessore all’Istruzione Gea Dazzi –. Tutti i nostri nidi comunali sono un fiore all’occhiello di cui andiamo fieri e i lavori previsti a ‘I Cuccioli’ aumenteranno ancora la qualità del servizio. In questi mesi gli uffici hanno studiato quella che crediamo sia la soluzione migliore e più efficace per ridurre i disagi delle famiglie".