I conti in rosso di Casola: "Ballerini è responsabile"

I conti comunali arrivano stamani in consiglio con la pratica degli adempimenti alla deliberazione sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti , in relazione al disavanzo complessivo di 735.863,22 euro che aveva infiammato la chiusura della scorsa legislatura e la campagna elettorale. che tanto fa discutere le varie compagini politiche in Lunigiana. E’ la Lega di Fivizzano a riaccendere la discussione. "La vicenda del disavanzo 2023 del Comune di Casola si ripercuote anche nel confinante territorio di Fivizzano dove, l’ex sindaco Ballerini, si è candidato – sottolinea il partito – e infine nominato assessore con delega al Bilancio, nella giunta attuale. Per primo, riteniamo che la candidatura dell’ex sindaco di Casola abbia rappresentato un esempio non positivo, per quei pochi giovani che ancora credono nella ‘Politica’-e s’impegnano affinchè divenga un servizio per il proprio Comune. L’ex sindaco, da sempre sostenuto dal centro-destra e rieletto per tre mandati consecutivi, ha rappresentato per lungo tempo una ben definita area politica, quella del centro-destra appunto, sfidando i vari rappresentanti del centrosinistra suoi avversari a Casola ed ottenendo molteplici riconoscimenti dai cittadini. Poi ha deciso di candidarsi con il centro-sinistra a Fivizzano ,giustificando la scelta con il fatto di essere stato componente di una lista civica".

Un cambio di casacca che il centrodestra ancora non ha digerito. Ma la Lega passa all’attacco anche della minoranza di Casola dopo la discussione nell’ultimo consiglio comunale sul disavanzo e il relativo piano di rientro. "Sembra di capire – sottolinea il Carroccio fivizzanese – che le avvisaglie sui conti erano già emerse nelle relazioni dei Revisori dei Conti nei passati anni: 2017-2018-2019. E’ quindi del tutto inutile che l’attuale assessore al bilancio si sia difeso parlando di mero "errore tecnico". Pensiamo che la macchia rossa sui 15 anni di sindaco a Casola da parte di Ballerini, sia di aver lasciato un piccolo Comune con un disavanzo che costringerà gli abitanti a dei sacrifici, pagando tasse e tariffe più elevate ed a vendere parte del patrimonio comunale per rientrare. Ci preoccupa inoltre sapere che, in questa Amministrazione, sarà lui ad avere chiavi e leve del Bilancio del Comune di Fivizzano".

R.O.