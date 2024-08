I carretti colorati invadono il borgo. A Filattiera la corsa più pazza

FILATTIERA (Massa Carrara)

Carretti colorati, omaggio a film famosi, allegorici oppure semplicemente arrangiati per essere ’aerodinamici’ e sfrecciare a più non posso – anche senza avere il motore – sulle strade del paese di Scorcetoli, Comune di Filattiera, sulle Alpi Apuane. Torna domani la classica ’gara dei barossi’, un’idea nata da un gruppo di amici che volevano organizzare un evento divertente ma anche competitivo, prendendo spunto da competizioni simili e più blasonate che si svolgono in Italia. Fin dalla prima edizione, un successo sempre crescente. Importante il tema: l’equipaggio, composto da due persone, dovrà avere abiti ’intonati’ al proprio mezzo, se vorrà salire sul podio. "Quello che era cominciato coma un gioco tra amici – spiega l’organizzatore Paolo Moscatelli – sta crescendo e quest’anno avremo 14 ’barossi’ in gara. E speriamo di crescere ancora. La gara non è una competizione di sola velocità, contano molto l’allestimento del carretto, le allegorie e i travestimenti divertenti e originali, anche se noi prenderemo i tempi". Domani alle 15 via alla gara. In passato hanno sfrecciato per le strade gli indiani, Super Mario Bros, pagliacci, Blues Brothers, personaggi Disney e non solo. "Sfileranno veloci in discesa - aggiunge Moscatelli - dando spettacolo fino all’arrivo. Ci saranno premi per il metodo di costruzione del carretto ma anche per la simpatia del team. I partecipanti vengono anche da fuori e abbiamo contatti con altre città dove si svolgono gare simili: magari in futuro saranno possibili gemellaggi".

Monica Leoncini