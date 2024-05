I ’Cantieri della salute’. Il rafforzamento delle reti passa dagli incontri pubblici

‘Cantieri della salute’ è un progetto della Regione Toscana, nato per promuovere ulteriormente il coinvolgimento del Terzo Settore e della società civile locale nelle politiche di salute del territorio, a cui ha aderito la Società della salute, avviando una manifestazione di interesse. Il progetto prevede momenti di incontro, ascolto, partecipazione e in generale di rafforzamento delle reti locali, la realizzazione di incontro laboratoriale dedicato all’esplorazione e alla mappatura delle diverse iniziative esistenti in materia di tutela della salute dei singoli e delle comunità e di una Agorà, un evento pubblico organizzato per gruppi di lavoro e aperto a tutte le realtà del territorio, per confrontarsi sul futuro della sanità territoriale, del benessere della propria comunità. L’incontro laboratoriale avrà luogo domani dalle 16.30 alle 19 al Castello di Terrarossa, Comune di Licciana Nardi, mentre l’Agorà avrà luogo sabato 15 giugno dalle 9 alle 16.30 al Municipio del Comune di Mulazzo. Alle attività previste potranno prendere parte soggetti pubblici, enti del Terzo settore, comitati e gruppi informali attivi nel territorio i cui obiettivi e attività siano vicini e affini ai temi della tutela della salute dei cittadini e alla partecipazione degli stessi alla determinazione delle politiche pubbliche in ambito socio-sanitario. Per dettagli [email protected]; consultare il sito https://cantieridellasalute.it/.