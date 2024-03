I candidati al nuovo consiglio

Lunedì 8 aprile si vota per eleggere i membri del nuovo consiglio accademico dell’Accademia di belle arti di Carrara. Il nuovo consiglio accademico resterà in carica per i prossimi tre anni. Il corpo docente formato da 59 insegnanti aventi diritto di voto, dovrà scegliere i dieci nuovi membri del consiglio accademico tra una rosa di quindici candidature ritenute idonee. Si tratta di Walter Angelici, Angelo Capasso, Giovanni Chiapello, Gerardo de Simone, Elmar Giacummo, Fabio Graziani, Anita Lamanna, Flavio Lazzeri, Mara Nerbano, Andrea Podenzana, Paolo Ranieri, Roberto Rocchi, Carlo Sassetti, Alberto Semeraro e Francesca Taliani. La commissione elettorale sarà composta da tre docenti indicati dall’ex direttrice Silvia Papucci, di cui uno con funzioni di segretario. Il docente Fabio Sciortino è stato individuato come presidente della commissione, mentre gli altri due componenti sono i professori Marco Ciampolini e Francesco Cremoni. Un altro tassello che va nella direzione di riorganizzare l’Accademia, anche e soprattutto rinnovando organismi importanti che per le carte bollate tra Baudinelli e la Papucci non avevano ancora trovato il naturale ricambio.

A.P.