I bambini e la tutela dell’acqua. Gaia nelle scuole per sensibilizzare

Si intitola ‘Alla scoperta dell’acqua’ il programma che Gaia sta portando nelle scuole per sensibilizzare gli studenti al rispetto di questa risorsa. Un progetto capillare per insegnare alle nuove generazioni come non sprecare acqua, ma anche come evitare di disperdere la plastica, fonte di inquinamento ma anche materiale riciclabile. Il primo incontro alla primaria ’Marconi’. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del risparmio idrico e sulla tutela dell’ambiente, attraverso attività e spiegazioni. L’iniziativa ‘Alla scoperta dell’acqua’ proseguirà con altri 40 incontri nelle scuole del territorio. Lo scorso dicembre Gaia aveva già fatto tappa in altre due scuole cittadine, la primaria ’Figlie di Gesù’ e la primaria di Bedizzano.

A raccontare ai bambini della ’Marconi’ l’importanza dell’acqua c’era Simone Tartarini, consigliere di Gaia Spa che ha portato un saluto a nome di tutto il consiglio di amministrazione. Durante la lezione fatta dall’esperto aziendale Alfredo Brunini, bambine e bambini hanno approfondito il ciclo dell’acqua, i consumi quotidiani e le strategie per evitare sprechi. Il progetto include anche una parte dedicata all’iniziativa ‘Un mondo senza plastica’, volta a sensibilizzare gli alunni sulla riduzione dell’utilizzo della plastica monouso e sulla promozione di alternative sostenibili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente.

"Siamo felici di ospitare nelle nostre scuole questa iniziativa e ringraziamo Gaia per il suo lavoro –ha detto l’assessore alle Partecipate del Comune Carlo Orlandi –. È importante educare e sensibilizzare i bambini verso tematiche importanti come quello del risparmio idrico e del corretto utilizzo di una risorsa fondamentale come l’acqua". Al termine dell’incontro sono stati consegnati in omaggio la coloratissima ed ecosostenibile borraccia marina e il libro ‘Acqua in mente’. Con questo nuovo appuntamento Gaia conferma il suo impegno nel promuovere l’educazione ambientale, avvicinando i più giovani alla conoscenza delle risorse idriche e alla loro gestione sostenibile.