I bambini delle Villette al bacino di Fantiscritti alla scoperta delle cave

Un giorno alle cave per gli alunni della classe quarta della primaria di Villette B (Ic Massa 3). I ragazzi sono stati a Carrara per immergersi nella storia millenaria del bacino di Fantiscritti. Insieme alle insegnanti e al dirigente Marco Battella, gli alunni sono stati accompagnati dalle guide della ’Marmo Tour Michelangelo’ alla scoperta degli spazi e delle tecniche di lavorazione del marmo. L’esperienza, in linea con l’offerta formativa dell’istituto, è volta a valorizzare la conoscenza delle risorse e degli spazi del territorio, con le sue storie e le sue tradizioni. Dopo la visita i bambini hanno concluso l’uscita didattica con una passeggiata nel centro di Carrara, ammirando il Duomo e piazza Alberica. La scuola ringrazia la titolare della Marmo Tour, Francesca Dell’Amico, e il genitore Rossano Carani presente all’esperienza didattica sul territorio.