I 100 anni di Pietrina a Villa Lauretta

Un traguardo raro quello festeggiato a Villa Lauretta per il centesimo compleanno di Pietrina. Un traguardo celebrato con grande emozione nella nuova casa famiglia di Castagnola, con “nonna” Pietrina circondata dall’affetto di operatori, amici e familiari. In un clima di gioia e commozione, la giornata è stata un vero inno alla vita. Palloncini, fiori, torta e applausi hanno accompagnato il sorriso della centenaria che, con la sua dolcezza e il suo spirito ha saputo conquistare il cuore di tutti, giorno dopo giorno.

"Per noi operatori – scrivono da Villa Lauretta – che la accompagniamo con cura e dedizione, questo momento rappresenta molto più di una semplice festa: è un simbolo di affetto, riconoscenza e soddisfazione per il cammino percorso insieme. È la conferma che il nostro lavoro, fatto di ascolto, pazienza e amore, può contribuire a far fiorire vite lunghe e piene di significato. La signora Pietrina, con la sua storia, la sua saggezza e la sua luce, ci ricorda che ogni giorno è un dono e che l’età non è che un numero, quando si è ricchi di esperienze e circondati dal calore umano".

Auguri, dunque, a Pietrina Onniboni anche da parte dell’amministrazione comunale di Carrara, città dove è nata, con una pergamena firmata dalla sindaca Serena Arrighi. Ha festeggiato i cento anni di Pietrina a Villa Lauretta anche il consigliere comunale e vice presidente del consiglio di Massa, Daniele Tarantino.