MassaCarrara
CronacaPorte aperte al canile di Groppoli. Eventi dedicati ai ’giganti fragili’
24 set 2025
ANASTASIA BIANCARDI
Cronaca
Porte aperte al canile di Groppoli. Eventi dedicati ai ’giganti fragili’

Sabato dalle 15 alle 17 al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo, di proprietà e gestito dell’Unione di Comuni Montana...

L’iniziativa è realizzata per favorire le adozioni di cani anziani e di grossa taglia ma soprattutto per lottare contro gli abbandoni e le rinunce di proprietà

L’iniziativa è realizzata per favorire le adozioni di cani anziani e di grossa taglia ma soprattutto per lottare contro gli abbandoni e le rinunce di proprietà

Sabato dalle 15 alle 17 al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo, di proprietà e gestito dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, c’è “Canile aperto – I giganti gentili”, dedicato alla conoscenza e all’approccio con i cani di grande taglia. Si tratta di ospiti spesso meno adottati a causa della loro stazza, ma che in realtà hanno moltissimo da offrire in termini di affetto, fedeltà e compagnia. Durante l’iniziativa, Luigi Figaroli, istruttore ed educatore cinofilo Siua del Canile, specializzato in problemi comportamentali e nel rapporto uomo–cane nella quotidianità, mostrerà come la convivenza con un cane di grande taglia possa rivelarsi non solo possibile, ma anche estremamente gratificante. "Negli ultimi 10 anni - dice l’assessore al canile e sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi - il nostro canile ha compiuto passi avanti nei servizi offerti, al punto da diventare, come dimostrano le numerose convenzioni attivate, una struttura di riferimento per ben tre province. A distinguerlo dalle altre realtà è anche la capacità di accogliere cani che, per le loro particolari esigenze, non possono essere ospitati altrove. Questa manifestazione è pensata per avvicinare sempre più persone alla realtà del rifugio e favorire l’adozione dei nostri amici a quattro zampe".

