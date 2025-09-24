Porte aperte al canile di Groppoli. Eventi dedicati ai ’giganti fragili’

Sabato dalle 15 alle 17 al canile comprensoriale di Groppoli di Mulazzo, di proprietà e gestito dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, c’è “Canile aperto – I giganti gentili”, dedicato alla conoscenza e all’approccio con i cani di grande taglia. Si tratta di ospiti spesso meno adottati a causa della loro stazza, ma che in realtà hanno moltissimo da offrire in termini di affetto, fedeltà e compagnia. Durante l’iniziativa, Luigi Figaroli, istruttore ed educatore cinofilo Siua del Canile, specializzato in problemi comportamentali e nel rapporto uomo–cane nella quotidianità, mostrerà come la convivenza con un cane di grande taglia possa rivelarsi non solo possibile, ma anche estremamente gratificante. "Negli ultimi 10 anni - dice l’assessore al canile e sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi - il nostro canile ha compiuto passi avanti nei servizi offerti, al punto da diventare, come dimostrano le numerose convenzioni attivate, una struttura di riferimento per ben tre province. A distinguerlo dalle altre realtà è anche la capacità di accogliere cani che, per le loro particolari esigenze, non possono essere ospitati altrove. Questa manifestazione è pensata per avvicinare sempre più persone alla realtà del rifugio e favorire l’adozione dei nostri amici a quattro zampe".