Pronto il piano del verde urbano. Nuovi alberi in parchi e piazze

Costerà 200mila euro rinnovare il verde urbano in parchi, strade e vie di Massa. E’ il piano del Comune, pronto ad andare in cantiere già nelle prossime settimane per lavori definiti di "manutenzione straordinaria del verde mediante interventi di sostituzione delle alberature di via delle Pinete, di via Ronchi e altre zone del territorio". L’obiettivo è duplice, secondo l’amministrazione. Da un lato, con abbattimenti e rimozioni dei ceppi di piante magari già tagliate ma ancora sul posto, si punta a garantire la sicurezza, dall’altro si vuole promuovere anche il decoro delle strade stesse, piantandone di nuove.

Un’operazione che dovrebbe durare ben 240 giorni dalla consegna del cantiere e si punta ad avviarlo in fretta, prevedendo anche la possibilità di procedere alla relativa consegna in via d’urgenza dell’appalto. Ma quali alberi e dove? Cinque lecci e 10 pini, equamente suddivisi fra Pinus Pinea e Pinus halepensis, al Parco della Partaccia dove saranno spostate anche 3 Phoenix dactylifera e altri 6 Pinus pinea ora in via delle Pinete. Cinque lecci anche in piazza Pellerano, 1 al parco di piazza Calamandrei, 1 al Parco della Rinchiostra. Alla scuola di Villette una pianta di Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, 3 querce di tipo robur Fastigiata alla Rotonda dell’Obelisto e 5 della stessa specie alla scuola di Romagnano dove andranno anche una Paulownia tomentosa, 3 platani Vallis Clausa, 3 Liriodendron tulipifera, 1 Ginkgo biloba e 2 aceri montani. Poi in via delle Pinete troveranno dimora 25 esemplari di Washingtonia robusta, 80 Nerium oleander ad alberello, in via Ronchi 34 Acer platanoides ‘Columnare’ e 3 Acer platanoides ‘Crimson King’. Da abbattere ci sono 5 pini alla scuola di Romagnano, altri 2 al Parco della Partaccia, 1 al parco di Piazza Calamandrei e 1 alla Rinchiostra, poi 3 Phoenix dactylifera in via delle Pinete e 19 Acer platanoides ‘Crimson King’ in via Ronchi. Dovranno essere espiantate 4 ceppaie di Quercus ilex in Piazza Pellerano.