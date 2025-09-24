Disegnatori, operai e programmatori

OPERAIO MACCHINE CNC Officina meccanica per assistenza e servizio in cava nelle opere di escavazione marmo e granito, specializzata nel taglio con filo diamantato ricerca operatore con capacità di programmare, attrezzare e comandare fresa a controllo numerico. Richiesta esperienza minima o in ambiti similari. Offerta MS-265549

SEGRETARIO Azienda metalmeccanica specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti industriali e navali ricerca un/una addetto a funzioni di segreteria e accoglienza dei clienti. E’ richiesta esperienza e buon uso del PC, è gradita la conoscenza della lingua araba. Si offre iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Sede Aulla. Offerta MS-265545

TORNITORE Impresa metalmeccanica ricerca un tornitore /carpentiere con esperienza, richiesta la capacità di lavorare al tornio tradizionale. Dalla lettura del progetto tecnico alla realizzazione del manufatto attraverso l’utilizzo degli strumenti e macchinari a disposizione; rifinitura del pezzo e collaudo. Sede Massa. Offerta MS-265536

DISEGNATORE TECNICO Impresa settore metalmeccanico ricerca disegnatore meccanico con conoscenza programma SolidWorks necessario aver maturato esperienza nella progettazione di particolari meccanici ed aver conseguito un titolo di studio pertinente. L’attività verrà integrata con mansioni riferite alla gestione acquisiti materiale meccanico. Sede Massa. Offerta MS-265532

PROGRAMMATORE Impresa di servizi informatici ricerca programmatore informatico che si occuperà dello sviluppo di software dedicato, rivolto ad aziende del settore manifatturiero ed implementazione dello stesso su App per smartphone. E’ richiesta esperienza nello stesso ambito professionale ed è gradita la conoscenza di Java, Net Maui, Blazor. Sede Carrara. Offerta MS-265525

