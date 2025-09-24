Furto sacrilego al Mirteto . Rubati monili d’oro e corone alla Madonna del Carmelo

Non li ha fermati l’immagine della Madonna del Carmelo e del Bambino, non hanno esitato i ladri nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Resceto, nel cuore delle Apuane, e si sono portati via le corone. Non è la prima volta che succede che la chiesa di Resceto venga presa di mira da furfanti che razziano gli ori della Beata Vergine del Carmelo, una rarità delle “madonne vestite”. A denunciare l’ennesio furto è il parroco don Ernesto Zucchini. "La chiesa era aperta, in pieno giorno, prime ore del pomeriggio – racconta –. Ci siamo accorti che la Madonna e il bambino non avevano più le coroncine. E controllando ci siamo resi conto che mancano anche due collanine. Non è un danno di valore, ma è un sacrilegio, grave. La chiesa non ha subito danni come in precedenza perché era aperta e non ci sono state forzature per entrare. Ma il gesto ferisce tutta la comunità di Resceto". Don Zucchini ha presentato una denuncia ai carabinieri.

I ladri, forse non solo uno, in pieno giorno sono entrati in chiesa e hanno portato via i monili alla statua della Madonna e del Bambino. Forse, disturbati, si sono allontanati lasciando oggetti molto più preziosi. E non è la prima volta, dicevamo, che si tenta di spogliare la statua della Madonna dai suoi ori, ex-voto che la popolazione offre alla Vergine del Carmelo. A Resceto, in strada, nelle case, nell’unico bar rimasto in via della Chiesa, non si parla di altro. Non erano oggetti preziosi, ma avevano un valore affettivo.

A Resceto è profonda la devozione verso la madonna del Carmine e, intorno al 16 luglio, ogni anno i preparativi per conferire alla “Signora del Carmelo” un aspetto dignitoso: gli abiti che indossa, la corona sul capo, i monili ori che la adornano, ormai sono leggenda. Della Beata Vergine del Carmelo, si prendono cura alcune vestitrici, rispettando l’antica tradizione in cui si rinnova l’abito alla Madonna e al bambino, con un cambio pulito e stirato. Essere “vestitrice” è un privilegio che appartiene alle donne più anziane del paese, un rito celebrato con rispetto e devozione. La Madonna del Carmelo vanta un ricco guardaroba di abiti donati dalle donne e impreziositi da ricami. Inoltre le appartengono collane, anelli, orecchini a testimonianza della devozione della popolazione di Resceto. Purtroppo, un tesoro che negli anni continua a ridursi.

Angela Maria Fruzzetti