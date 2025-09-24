Fra i nodi la piscina e la Caravella

Impegno e attenzione costante sono stati garantiti dagli assessori allo Sport e all’Urbanistica, Lara Benfatto e Moreno Lorenzini. "Per noi le vostre sono riflessioni utili – ha detto la Benfatto sottolineando l’importante ruolo svolto dal Coni e auspicando collaborazione tra associazioni sportive e assessorato – in questi anni abbiamo investito oltre un milione e mezzo di euro per manutenzioni, grazie a Pnrr e articolo 21 – ha continuato Benfatto che difende il bando per l’assegnazione degli spazi – abbiamo rispettato i criteri stabiliti dal consiglio, facendo opera di mediazione per garantire gli spazi a tutti". Benfatto respinge le accuse di violazione del regolamento del 2018, smentisce che vengano fatti due pesi e due misure per finalità diverse, che siano stati stravolti i principi attuali per guardare al passato. Lorenzini si è soffermato sui problemi della piscina Tosi del centro: "è una ferita aperta, c’erano costi di gestione mostruosi, la tribuna non è a norma, ci sono perdite di acqua, ma per il prossimo anno Carrara avrà tutti gli impianti sportivi aperti".

Il padiglione B per lo sport mette tutti d’accordo. Maggioranza e opposizione, oltre alle associazioni, nutrono grandi aspettative sul riadattamento del padiglione Imm da destinare all’agonismo, a patto che i tempi siano rapidi e che tutti possano usufruirne. Nel dibattito l’aspetto su cui le opposizioni si sono mostrate critiche è stata la manutenzione che affligge le strutture, oltre all’accessibilità nei vari stadi, palestre, palazzetti e piscine. "Fondamentale curare la manutenzione - ha commentato Matteo Martinelli - con controlli e verifiche. Sarebbe giusto realizzare un programma, dando più importanza all’ufficio sport". Sul padiglione B dall’opposizione sono arrivate richieste di tempi rapidi, vista la ormai cronica ‘fame’ di spazi lamentata da quasi tutti. "I tempi pubblici sono lunghi e - ha spiegato Rigoletta Vincenti - bisognerà cogliere l’attimo, perchè sarebbe un volano anche per il turismo". "Con il padiglione si aprono opportunità di sviluppo - ha aggiunto Massimiliano Manuel - ed è bene ricordare che sarà importante il contributo di ogni sport. Bisogna garantire l’accesso a tutti, con riguardo alla disabilità". Andrea Tosi ha ricordato le carenze di tante strutture, dai rallentamenti dei lavori alla piscina di Carrara, alla Caravella e allo stadio. "Sul padiglione se ne parla da anni - ha detto Tosi - ma non deve diventare un’operazione solo finanziaria, bensì una svolta per il comparto sportivo". In chiusura ha preso parola Silvia Barghini, presidente della commissione Sport, che ha apprezzato l’atteggiamento costruttivo delle società. "Uno degli obiettivi - ha commentato - è stato dedicare risorse agli impianti sportivi. Il percorso di ascolto sarà portato avanti, così come un passo avanti sarà il padiglione".