Humanity 1: 70 migranti pronti allo sbarco. Fra di loro due bambini di quattro e sei mesi

Sono settanta i migranti che lunedì alle 8 scenderanno dall’Humanity 1, la nave della ong tedesca Son Humanity che in queste ore si sta dirigendo verso il porto di Marina di Carrara. La nave trasporta persone salvate nelle acque del Mediterraneo meridionale, tra cui due bambini di 4 e 6 sei mesi, una bambina di due anni e una donna incinta. Molti di loro hanno detto di aver subito torture, mentre altri lamentano problemi respiratori a causa del lungo viaggio in mare. I settanta migranti sono stati salvati nel corso di due distinte operazioni, la prima nel pomeriggio di giovedì con il salvataggio di 28 persone a bordo di un’imbarcazione in pericolo, la seconda ieri di 42 persone a bordo di un gommone sovraffollato a circa 150 metri dalla costa libica in acque internazionali. È stato il servizio Alarm Phone a segnalare la barca in pericolo. Quasi la metà dei naufraghi salvati nella seconda operazione sono minori non accompagnati di cui il più giovane ha 14 anni. Nel primo salvataggio sono state recuperate 28 persone tra cui la donna incinta e i due neonati. Tutti viaggiavano su una piccola imbarcazione in legno nel Mediterraneo centrale, il motore non funzionava più e nessuno di loro indossava il giubbotto di salvataggio. Dopo il salvataggio le autorità hanno segnalato il porto di Marina di Carrara come punto più sicuro per lo sbarco. Mentre il secondo come detto è avvenuto al largo delle coste libiche con il mare molto agitato. Lo sbarco avverrà sulla banchina Fiorillo da dove i migranti saranno accompagnati al padiglione B del vicino complesso fieristico di Imm Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e rifocillati i migranti partiranno poi per strutture di accoglienza sparse in tutta Italia. Come sempre le operazioni di sbarco saranno coordinate dalla prefettura di Massa Carrara.

Per la Humanity 1 questa è la seconda volta che approda nel porto di Marina di Carrara, dopo lo sbarco dello scorso 3 febbraio. Si tratta del 12° sbarco di una ong nel porto di Marina di Carrara. Con i 70 migranti in arrivo lunedì il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto ‘sicuro’ salirà a 1.484.

Il primo sbarco è avvenuto il 30 gennaio 2023 quando arrivò la Ocean Viking di Sos Méditerranée con 95 persone a bordo. Fu quindi la volta, il 19 aprile e il 5 giugno 2023 della Life Support di Emergency rispettivamente con 55 e 29 migranti a bordo mentre, il 7 e il 19 luglio successivi la Geo Barents di Medici senza frontiere arrivò con 196 e 214 persone. Per due volte consecutive è stata poi la volta della Open Arms, il 22 agosto con 196 migranti a bordo e il 4 ottobre con 176, il 22 novembre è tornata invece la Life Support con sole 21 persone, mentre il 28 dicembre è stata la volta della Sea Watch 5 che ne ha sbarcate 119. Il 2024 si è aperto il 3 febbraio proprio con la Humanity 1 con 64 persone a bordo mentre il 20 marzo ha fatto ritorno la Geo Barents da cui sono sbarcati ben 249 migranti. In quell’occasione la Geo Barents subì un fermo amministrativo e una multa di alcune migliaia di euro perché aveva effettuato salvataggi multipli non autorizzati. In quel caso Medici senza Frontiere presentò ricorso contro il fermo amministrativo al tribunale di Massa.

Alessandra Poggi