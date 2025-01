Housing first. Un progetto in crescita

"Come al solito il consigliere Massimiliano Bernardi non si fa scrupolo nello strumentalizzare situazioni di cui non sa nulla". Con queste parole la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli (nella foto) risponde al consigliere di opposizione, che l’aveva accusata di mala gestione dei servizi dedicati ai senzatetto.

"Per quanto riguarda la scomparsa di Marco Basciu si trattava di una persona che – prosegue Crudeli –, aveva scelto di vivere così e di rinunciare a qualsiasi tipo di aiuto. Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione con Casa Betania per il servizio housing first, le sue illazioni dimostrano come il consigliere non conosca l’argomento. Si è trattato di un affidamento a cui ha partecipato solo un soggetto. Per l’housing first si tratta di un servizio che ha dimostrato di funzionare molto bene, per questo abbiamo deciso di ampliarlo.

Al momento abbiamo a disposizione 4 posti per accedere ai quali si deve sottoscrivere un progetto dei nostri servizi sociali – aggiunge Crudeli –. Proprio per questo motivo c’è chi decide di non accettare quello che gli viene richiesto e di non partecipare al progetto, di contro chi lo fa e ha la possibilità di cominciare un importante percorso personale come testimonia il fatto che in questi anni già due persone grazie all’housing first sono riuscite a trovare una stabilità, una casa e a rifarsi una vita diventando autonomi.

È sulla scia di questi risultati che noi, assieme agli altri Comuni dell’ambito, abbiamo deciso di partecipare al progetto Integra per potenziare il servizio con altri tre posti, mentre a Marina, in via Bassagrande, grazie ai fondi Pnrr ne stiamo realizzando altri tre. Quando tutti questi progetti saranno conclusi avremo a disposizione dieci posti per l’housing first sul territorio comunale, un numero più che adeguato a una realtà come la nostra".