Ha perso la vita sulla A12. La Procura apre un’inchiesta

La Procura di Massa ha aperto un’indagine sulla morte di Andrea Ussi, il 22enne che sabato pomeriggio ha perso la vita a bordo della sua Yamaha mentre percorreva il passo del Bracco, una metà molto gettonata tra i centauri. L’incidente mortale è avvenuto sull’autostrada A12 all’altezza di Montedivalli, nel comune di Podenzana per cui è competente appunto la Procura di Massa. Si cercherà di far luce su quanto avvenuto e sulle possibili cause che hanno provocato la tragedia in cui ha perso la vita questo ragazzino residente a Fossone.

Intanto lunedì pomeriggio una folla commossa di coetanei e parenti è andata a portare l’ultimo saluto alla salma del 22enne, che si trovava nella sala del commiato della Pubblica assistenza allo Stadio. Poi la salma è partita, ieri mattina, alla volta del tempio crematorio di Turigliano. Questo tragico incidente ha profondamente scosso la comunità cittadina, che si è stretta idealmente attorno ai genitori e alla sorella di Andrea. Il padre è titolare dell’officina di via Provinciale dove lavorava con il figlio. L’incidente, avvebuto sulla A12, ha paralizzato l’intero traffico autostradale che alla vigilia di Pasqua sul quel tratto era consistente e intenso, bloccando gli automobilisti diretti e provenienti da Genova per più di 4 ore.