Patti di adozione e visite al ’Mubi’. L’impegno del Consorzio con le scuole

Dai patti di adozione alle visite guidate al Museo della Bonifica per arrivare fino alle uscite in DragonBoat: sono tante le iniziative organizzate dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord che hanno visto protagonisti bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Senza dimenticare Cronisti in Classe, il progetto de La Nazione di cui il Consorzio è partner e sponsor attraverso Anbi Toscana. Insomma, un anno intenso e impegnativo che ora si prepara ad andare in pausa per poi riprendere a settembre con altre iniziative. Una fra tutte, la ripartenza del ’Progetto didattico’: un progetto che negli anni ha coinvolto un numero crescente di studenti nei vari istituti scolastici attraverso proposte educative tenute in classe dai tecnici del Consorzio.

Partiamo dalle visite al Museo della Bonifica, il Mubi a Viareggio: nato intorno all’anno 2000, il Museo raccoglie una serie di manufatti e attrezzature storiche, utilizzate fin dai primi anni del ‘900 per bonificare grandi porzioni di territori in precedenza allagati. Un’iniziativa che ha coinvolto 200 alunni di cinque istituti, tra cui la scuola media Malaspina di Massa.

Cinque i ’Patti di adozione’ celebrati nel corso dell’anno. Un progetto che punta ad andare oltre alle lezioni in classe per portare i ragazzi ‘sul campo’, assieme agli esperti, i tecnici del Consorzio di Bonifica, le associazioni di volontariato che contribuiscono a monitorare i corsi d’acqua e a rimuovere i rifiuti, le imprese agricole che sono i custodi del territorio e collaborano con il Consorzio su diversi progetti. Il ’Patto di adozione’ mette tutti insieme per aumentare il presidio sui corsi d’acqua. Sono stati coinvolti 230 studenti. Per la nostra provincia, Istituto comprensivo Fossola Gentili Dazzi di Carrara con Vab Carrara e Candia dei Colli Apuani sul Fosso di Botria; Istituto Paolo Ferrari di Pontremoli con associazione Pietro Ravera e azienda Agricola Orzanella sul torrente Verde.

A termine del progetto didattico sono state poi organizzate diverse uscite in Dragon Boat al Lago di Massaciuccoli a cura e in collaborazione con Canoa Kayak Versilia: un momento divertente ed educativo che ha coinvolto 116 studenti tra cui quelli dell’Istituto comprensivo Massa 3 di Marina di Massa e dell’Istituto comprensivo Fossa Gentili di Carrara.