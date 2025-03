Guido Mottini segretario nazionale di ’Patto per il Nord-Toscana’

E’ nata una nuova associazione politica regionale e il segretario nazionale è un apuano ben noto non solo sul nostro territorio, ex esponente di spicco della Lega di Massa: si tratta di Guido Mottini, in passato vice sindaco di Massa nella prima amministrazione Persiani, fino alla burrascosa rottura, che ora è stato nominato segretario nazionale di Patto per il Nord Toscana. La riunione operativa e fondativa si è svolta nei giorni scorsi all’Hotel Tower Plaza di Pisa. A presiedere la riunione l’onorevole Paolo Grimoldi, segretario federale di Patto per il Nord. Durante i lavori dell’assemblea sono stati chiariti i concetti chiave dell’azione politica di Patto per il Nord: federalismo, meritocrazia e liberalismo.

Tra i vari argomenti trattati, la tutela delle tradizioni e delle culture locali e la "lotta a uno Stato centrale che soffoca di tasse i territori sperperando il denaro pubblico, senza fornire servizi essenziali, come quelli sanitari di base e la sicurezza dei cittadini". Per questi motivi è stato sollevato il problema dell’astensionismo e la volontà, da parte di Patto per il Nord, di riportare al voto questi cittadini delusi dalla politica. È stata ribadita più volte la volontà di diventare il sindacato del territorio, per la tutela del ceto medio produttivo e per lo sviluppo economico locale, con un approccio efficiente ed efficace. Una delle iniziative citate durante l’incontro è stata quella di candidare solo persone che abbiano un lavoro, per evitare di trovarsi con eletti dipendenti dalla politica. Tra il pubblico erano presenti i senatori Rosellina Sbrana, Giuseppe Leoni e Manuel Vescovi.

L’assemblea ha deciso i ruoli del direttivo pro tempore di Patto per il Nord–Toscana con il ruolo di segretario nazionale a Guido Mottini, presidente Francesco Pellati, vice segretario Gabriele Gori, responsabile organizzativo e del tesseramento Maximilian Figel, segretario provincia di Firenze Federico Gambassi. Per chi desiderasse aderire all’associazione, email [email protected].