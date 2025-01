Guglielmi Irrompe ’Ti sposo ma non troppo’

Al Teatro Guglielmi arriva, da stasera a domenica (ore 21), ’Ti sposo ma non troppo’, un nuovo travolgente spettacolo di ArtistiAssociati con la coppia Vanessa Incontrada-Gabriele Pignotta. Con loro sul palco Fabio Avaro e Siddhartha Prestinari. Il testo, che mescola con abilità la leggerezza della commedia con un ’mood’ romantico, vede protagonisti quattro persone che, superati i quarant’anni, fanno i conti con una situazione sentimentale ancora precaria. Andrea (Vanessa Incontrada) è una donna affascinante delusa dall’amore, Luca (Gabriele Pignotta) è un divorziato dall’eterna giovinezza che si rifugia in storie superficiali e prive di impegno, Carlotta e Andrea (Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro), sposati da dieci anni, sono una coppia stanca e demotivata. La convivenza, le emozioni confuse e le crisi esistenziali trascineranno i quattro in un vortice di scambi d’identità ed equivoci imbarazzanti. Mentre errori clamorosi e divertenti gaffe sembrano condurre ad una resa dei conti finale, le vite dei protagonisti si intrecceranno in modo inaspettato e verranno travolte dal desiderio di innamorarsi ancora… anche quando sembrava impossibile.

Già approdato al grande schermo in una felicissima versione cinematografica con gli stessi Incontrada e Pignotta, nel 2014, ’Ti sposo ma non troppo’ arriva sui palcoscenici italiani in una nuova edizione aggiornata al tempo presente, ricca di emozioni e colpi di scena. Nata dalla creatività di Gabriele Pignotta, alla sua quarta commedia, qui nella triplice veste di autore, regista e interprete, racconta un fatto realmente accaduto oggi in cui la rete spesso dicotomizza le persone le quali nell’approccio reale si presentano in un certo modo, ma che per mascherare il vero io o perché non lo conoscono tendono a nascondersi dietro il precario, fittizio e distorto anonimato di Facebook o di altri social network. Qui si aprono e rivelano l’inconfessabile e l’insondabile a volte considerati degni di onta. I quattro protagonisti, ancora giovani che pur avendo la serenità di un lavoro, portano dentro ferite esistenziali o insicurezze celate sotto una falsa corazza di un’apparente perizia esistenziale, finiscono nel cercare un’ideale via di scampo ai problemi amorosi in Internet, più facilmente raggiungibile grazie a iPad e iPhone. Si determinano così equivoci e fraintendimenti spassosi ed esilaranti espressi attraverso un linguaggio semplice, leggero e veloce che tiene alto il ritmo della pièce senza cadute o cedimenti. Amalgamati anche grazie a una sapiente regia, i quattro attori evidenziano notevoli doti interpretative. Un originale spettacolo, che coniuga in modo equilibrato riflessione, divertimento e spensieratezza con pennellate di tenerezza, capace di coinvolgere grandi e piccoli visto che il mondo di Internet è ormai appannaggio di tutti o quasi.

Domani, alle 18, Gabriele Pignotta, Vanessa Incontrada e la compagnia incontreranno il pubblico alle Stanze del Guglielmi.

L.C.