Guardia medica turistica a Partaccia Siglato l’accordo tra Comune e Asl

Ad assicurare il servizio di guardia medica turistica alla Partaccia sarà la Pubblica Assistenza di Montignoso. Nei giorni scorsi Comune di Massa, l’Asl e la stessa associazione hanno trovato un accordo per sopperire al ‘vuoto’ lasciato dopo il bando di reclutamento medici dell’azienda sanitaria che era di fatto andato deserto.

D’altronde l’accordo collettivo nazionale per la medicina generale del 2022 prevede che sia istituito un servizio di assistenza sanitaria per le persone non residenti nelle località a forte flusso turistico ed è evidente che è in particolare Massa a raddoppiare almeno la popolazione durante i mesi più caldi. Servizio che se possibile deve essere garantito dall’Asl competente, con visite cosiddette ‘occasionali ambulatoriali e domiciliari’ da parte dei medici di medicina generale convenzionati. Se mancano, si può fare un bando, come ha fatto l’azienda sanitaria nei mesi scorsi, ma l’avviso per il conferimento di incarichi di guardia turistica per il nostro ambito è andato di fatto deserto.

A questo punto si è mosso il Comune anche perché le alternative erano piuttosto complesse per il servizio di guardia turistica: da un lato si rischiava di intasare il pronto soccorso del Noa anche per semplici controlli che non richiedevano l’urgenza come insolazioni o punture di meduse, dall’altro ci si doveva rivolgersi ad altre guardie mediche turistiche, magari a Forte dei Marmi. Un caos. Anche pensare di dirottare tutti i turisti alle case di comunità.

La direttrice della zona distretto Apuane, Monica Guglielmi, aveva garantito che l’azienda sanitaria si sarebbe mossa per trovare una soluzione ma decisivo è stato l’intervento del Comune che, preso atto del persistere della difficoltà dovuta alla carenza di medici anche per l’estate 2023, ha proposto di coinvolgere la Pubblica Assistenza di Montignoso che si è resa disponibile a mettere a disposizione i propri medici per assicurare l’assistenza ai turisti presenti nel periodo estivo sul territorio del comune di Massa.

Il Comune, dal canto suo, metterà a disposizione l’ambulatorio medico di via delle Pinete che di solito appunto ospita il servizio di guardia medica turistica. Il servizio, a questo punto, dovrebbe essere attivo dal 10 luglio al 15 settembre con le stesse modalità previste dall’Asl ossia visite ambulatoriali e domiciliari, consulti telefonici, tutti i giorni feriali e prefestivi della settimana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 in ambulatorio garantendo poi la reperibilità telefonica dalle 13 alle 15 e dalle 19 alle 20. Nei giorni festivi invece l’ambulatorio sarà aperto solo la mattina, con lo stesso orario.