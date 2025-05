“E’ scomparso Samuel”: lo trovano morto con la moto nel ruscello, ipotesi incidente

Licciana Nardi, 25 maggio 2025 – Lo hanno trovato senza vita in un piccolo corso d’acqua nel territorio comunale di Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Lo cercavano da ore, mancava da casa da sabato. Non lo hanno visto tornare e sono scattate le ricerche. Poi il tragico ritrovamento. Avrebbe avuto un incidente con la sua due ruote Samuel Bottarelli, 20 anni, originario di Sarzana e residente a La Spezia.

Appassionato di moto, sarebbe caduto con la due ruote uscendo di strada e finendo in un ruscello sottostante alla strada. Qui con ogni probabilità sarebbe annegato. Saranno adesso gli esami sul corpo e la ricostruzione della dinamica a permettere di capire cosa sia accaduto. Intanto resta il dolore e lo choc per la famiglia e gli amici.

Tutto inizia sabato, quando appunto Bottarelli non rincasa. Scattano a quel punto le ricerche. Il ragazzo era uscito per un giro in moto. Il ritrovamento è avvenuto vicino alla Cisa, nei pressi di una curva. E’ qui che il giovane sarebbe caduto nel corso d’acqua sottostante. Il ragazzo non sarebbe stato in grado di chiedere aiuto a causa delle gravi ferite riportate, che potrebbero averlo portato a perdere i sensi. Dopo la drammatica scoperta del corpo è stato dato subito l’allarme, ma per il ragazzo non c’era più niente da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Sconvolti la famiglia e gli amici del ragazzo. Il giorno dopo in tanti sono andati in quel punto dove è stato trovato. C’è una curva e un parapetto. E’ da lì che sarebbe caduto perdendo il controllo del mezzo a due ruote. Restano il dolore e la rabbia per una giovane vita che se n’è andata.