Via al concorso per l’assunzione di un geometra

Il Comune di Mulazzo assume. E’ stato appena indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico, area istruttori (ex geometra, categoria giuridica C1). L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e l’unità organizzativa di prima assegnazione viene individuata nel settore ‘Lavori pubblici e Patrimonio’.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica compilando il format di candidatura sul portale unico del reclutamento della pubblica amministrazione ‘inPA’ dopo essersi registrati. La registrazione è gratuita e richiede l’autenticazione attraverso i sistemi di registrazione Spid/Cie/Cne/eIDas. I candidati devono quindi compilare il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e per poter partecipare al concorso devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. Registrazione, compilazione e invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 12 del 15 giugno.

Sarà poi nominata una commissione esaminatrice, ma la data, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove e ogni ulteriore informazione o nozione relativa al procedimento saranno resi noti spòp attraverso la pubblicazione sul sito InPA, nella sezione dedicata al bando e sul sito del Comune di Mulazzo.

L’esame consisterà in una eventuale preselezione e due prove, una scritta e una orale. Prove che serviranno per accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre al grado di conoscenza delle materie oggetto d’esame e la capacità di risolvere dei casi concreti. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Mulazzo, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi.