Aeroporto: niente sospensiva. Resta valida l’aggiudicazione

Resta valida l’aggiudicazione dell’affidamento per 15 anni della gestione dell’aeroporto con la quale il Comune di Massa ha di fatto dato le chiavi dello scalo alla TrueStar. Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale si è pronunciato: nessuna sospensiva. L’azienda riconducibile all’imprenditore svizzero Fabio Talin, nello scorso marzo si era aggiudicata la gestione dell’aeroporto di Massa Cinquale, risultando il vincitrice con un’offerta di oltre 166mila euro annui, una cifra ben undici volte superiore alla base d’asta fissata in 15 mila euro.

Seconda è risultata la Toscana Aeroporti, proprio la società che aveva deciso di impugnare la determina dirigenziale dello scorso fine marzo, numero 659, con la quale il Comune aveva assegnato alla TrueStar l’infrastruttura, chiedendo di vedere le carte in merito alla procedura di gara. Ma, vista firma già avvenuta sul contratto tra l’azienda dell’imprenditore svizzero e l’amministrazione comunale guidata da Francesco Persiani, Toscana Aeroporti (aveva fatto una offerta di 20mila euro), ha deciso di fare un passo indietro, ritirando la richiesta di sospensiva.

Il caso, che prevede una partita di milioni, visto il maxi investimento che l’imprenditore Talin ha intenzione di intraprendere sullo scalo, non si conclude qui. Il Tar entrerà comunque nella vicenda a ottobre, dove si approfondirà la vicenda. L’azienda italiana, già concessionaria degli scali di Firenze e Pisa, aveva anche chiesto l’accesso agli atti, subito dopo che il Comune aveva reso noto il vincitore del bando. Il Comune di Massa ha deciso di costituirsi in giudizio per difendere l’operato dei suoi uffici. Questa estate comunque l’azienda di Talin può andare avanti con il lavoro.