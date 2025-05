Lo sport sale in cattedra. Premiati i migliori, dal tennis alla danza. Perfetti atleta dell’anno

Un successo fin dalla sua prima edizione, quella del lontano 1989, la Giornata dello sportivo massese, la tradizionale manifestazione della sezione “Bacchilega-Targioni” dell’Unione nazionale veterani dello sport, in collaborazione con il Comune, è andata in scena ieri nella sala consigliare. Il premio dello sportivo massese dell’anno è andato a Giovanni Perfetti, campione italiano “Over 65” di tennis indoor, quello di atleta massese dell’anno a Cristian Gabrielli, campione europeo a squadre di tiro con l’arco Under 16, il veterano sportivo dell’anno è Valter Basteri, campione europeo a squadre “indoor” di tiro con l’arco, divisione arco nudo e il Premio Città di Massa è stato assegnato a Pietro Pallini, presidente dell’associazione sportivo dilettantistica Pallacanestro Massa 2000.

I premi speciali se li sono aggiudicati Giuseppe Milani, segretario Unvs Massa, Enrico Giovanni Barsotti, presidente Unvs Massa, Nedda Mariotti per l’arte e la cultura, Riccardo Nicolai per l’arte e lo spettacolo e Davide Del Giudice per la storia militare. Gli altri premiati sono Angelo Rappelli e Daniele Bruni, pluricampioni italiani a squadre “indoor” di tiro con l’arco divisione arco nudo, l’Asd Città di Massa Under 19, campione regionale di calcio a cinque, Fabrizio Della Bona e Roberto Bugliani, entrambi campioni italiani di ornitologia, Beatrice Tufano e Tommaso Bernardini, vincitori della “Indoor Cup” di equitazione a squadre in Francia, la squadra Under 12 del Centro Ippico Apuano medaglia d’argento nella “Indoor Cup” di equitazione a squadre in Francia. Poi Ginevra Mantova e Francesco Perlamagna, coppia di ballerini vincitori di borse di studio per il “Musical”, Elia Tedesco e Brenda Gozzoli, giovane coppia di ballo latino-americano quarta ai mondiali di Assen in Olanda, la Ets Royal Hdemi, per i successi ai campionati italiani di pole dance e cerchio aereo pole sport, Marco Del Sarto e Fabio Manfredi, campioni italiani di sidecar di velocità in salita, Giorgia Guccinelli, campionessa toscana juniores negli 800 metri piani su pista. Premiati anche il Centro ginnastica ritmica sportiva per i quarant’anni di attività, Aleesya Bonuccelli e Matilde Belli per i risultati ottenuti nella ginnastica artistica, Lorenzo Giovannelli, medaglia di bronzo con la nazionale italiana Under 17 agli europei di hockey su pista, Tommaso Giovannelli, campione italiano di Serie A1 di hockey su pista con il Forte dei Marmi e Andrea Giusti nel tiro a segno. Quindi Ryan Del Sarto, bronzo agli europei con la nazionale Under 15 di flag football, Tommaso Bocchi, bronzo al campionato nazionale Federazione Karate. Premiati infine i campioni italiani Unvs di tennis Over 70, Giancarlo Ardesi, Giampaolo Graziani, Silvano Natalini, Marco Polacci e Antonio Ramacciotti e i campioni italiani Unvs di nuoto Giulio Barlucci, Alessandro Conti, Valeria Palmegiani, Alessandro Petrillo, Denis Provorov e Federica Ronchieri. A ’Linea gotica tirrenica’ il premio ’Alla storia locale’.