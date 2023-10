"Grazie a voi adesso siamo rinati". Gli uomini molestatori si redimono

Sono una quindicina e sono gli uomini autori di maltrattamento che decidono di riabilitarsi e di mettere fine ad anni di aggressioni. E’ un continuo ringraziamento da parte di chi ha voluto davvero cambiare vita e mettere da parte la parentesi di stalkeraggio che ha causato tanta paura e problemi alla compagna. Sono gli uomini del Pur, Progetto uomini responsabili che con il presidente Cataldo Scavuzzo, poliziotto in pensione, e con lo staff di psicologi e riabilitatori del centro riescono a ritrovare pace e le buone maniere nei confronti delle donne.

"Un progetto importante – spiega Francesca Menconi, responsabile del Centro antiviolenza che dal 2010 opera a sostegno delle donne maltrattate. Il fenomeno è in continua crescita – racconta Menconi – abbiamo un centinaio di primi accessi l’anno e già adesso le donne che si sono rivolte a noi sono 70". Nel centro di San Martino le donne perseguitate da ex che non mollano trovano accoglienza, con una dozzina di operatrici, avvocati, psicologi, counselor, segretarie specializzate nell’ascolto, personale preparato e qualificato con centinaia di ore di corsi di aggiornamento. Il centro antiviolenza affianca le donne con uno sportello gratuito legale, penale e civile, supporto psicologico e accoglienza in case protette.

"Operiamo in collaborazione con Asl e Comune, oltre al centro per l’impiego che si occupa di formare e trovare lavoro a chi deve per prima cosa interrompere la dipendenza economica. Dal 2010 abbiamo assistito mille casi di donne che hanno ritrovato il sorriso e la serenità. Questo grazie anche all’infaticabile opera delle forze dell’ordine che svolgono un lavoro egregio. Siamo sostenute da fondi regionali, contributi comunali, dalla Fondazione Marcegaglia".

A fianco del centro antiviolenza che accoglie le donne l’infaticabile lavoro di Scavuzzo che con il Pur cerca di prevenire il fenomeno alla radice rieducando gli uomini. "E’ un continuo ringraziamento – spiega Menconi –. Molti di questi uomini che escono da situazioni di grande violenza sono felici di aver ritrovato attraverso il costante aiuto del centro, quella serenità che consente loro di tornare ad avere un rapporto normale con le donne". Un grande supporto alle numerose donne che si trovano in seria difficoltà e che non riescono a staccare da un rapporto malato, che non trovano quel supporto necessario per denunciare e riprendere in mano la propria vita.