Graphic design. Giacomo Callo nuovo docente

Giacomo Callo (nella foto) è il nuovo docente di graphic design all’Accademia di belle arti di Carrara. Il nuovo docente è il famoso graphic designer editoriale italiano. Callo è stato Art director e responsabile della veste grafica della casa editrice Mondadori per 17 anni. Durante la sua carriera in Mondadori ha creato migliaia di copertine di libri e il design di tutte collane della grande casa editrice.

Dal 2015, dopo aver lasciato la Mondadori, ha iniziato un nuovo percorso fondando lo studio ‘Mas213’ e collaborando con molti editori per cui cura la progettazione grafica delle copertine e per alcuni anche il disegno del logo e le sue declinazioni. Negli ultimi anni è stato chiamato a tenere incontri e conferenze in numerose Università e Accademie.