"Grande Successo per la Raccolta Alimentare "Natale Insieme" a Massa"

Grande raccolta alimentare: 50 volontari, 125 pacchi, più di 1500 chilogrammi e mezzo per un totale di 11mila pasti, arrivando a un record di 10 tonnellate in 5 anni. Si è conclusa nel migliore dei modi la giornata di raccolta alimentare ’Natale Insieme’ del 16 dicembre al Conad via Carducci Massa.

"Sono felice di aver gestito una sinergia tra molte realtà della zona - dice Nicola Ricci - per iniziare dai volontari della mensa Caritas Cervara, gli studenti delle scuole superiori Meucci, Barsanti, Salvetti e Palma, alcuni piccoli studenti della scuola media Don Milani, studenti delle scuole primarie, boyscout, rappresentanti del centro reclusione carcere di Massa, volontari dell’associazione Insieme, il gruppo “Impegno politico”, Daniele Ricci “Super D”, Gianni Lorenzetti, Wwf Luca Giannelli, insegnanti e professori, cittadini e disabili, tutti impegnati per uno scopo comune: fare del bene". "Nelle 12 ore di raccolta alimentare – aggiunge Daniele Ricci – siamo riusciti a coinvolgere i cittadini e raccolgiere circa 125 pacchi di generi alimentari di prima necessità, intimo per signore, alimenti e pannoloni per l’infanzia, riuscendo a donare il tutto a tre associazioni: “Un cuore un mondo” per aiutare le famiglie dei piccoli operati all’Opa, oltre che ai bisognosi che ogni giorno dell’anno per 365 giorni consecutivi bussano alla mensa dei poveri Cervara di Don Cipollini, e infine al centro donna (Antiviolenza Femminile Carrara). I volontari: Daniele Ricci, Daniele Tarantino, Nicola Ricci, don Cesare Cipollini, Luca Giannelli, Gentili Claudia, Aurora Basteri, Matilda Ricci, Paola Ciuffi, Gabriele Bonotti, Matilda Bandini, Landi Brenda, Edoardo Ruiz, Jacopo Del Freo, Nadia Perini, Massimo Donatini,Francesco e Serena Barlucchi, Claudio Bologna, Paola Novelli, Patrizia Bianchi, Irene Ottanelli, Emma Longoni, Marcella Cardone, Paolo Mannucci, Marta Vietina, Patrizia Allegretti e nipoti, Greta Mulinelli, Umberta Bertelloni, Paolo Della Pina, Francesco Della Pina, Silvia Lemme, Fabrizio Coli, Pantera Maurizio, Ester Vatteroni, Benedetti Claudia, Adriano Manfredi, Francesco Marchi, Roza Nikolli, Alessia Babboni, Ester Rizzolo, Tommaso Pardini Alessia Laganà,Carlotta Ricci, Luca Bernardoni, Ginevra De Ambrosi, Nicole Mannini, Rachele Musetti, Viola Bruni, Viola Bruni, Aurora Giudice, Sabina Pupuleku, Dallari Alice, Gallo Flavia, Luca Lucchini, Leonardo Kazaku. I volontari ringraziano la direttrice Conad Daniela Dazzi e quanti hanno permesso col loro contributo di arrivare a un grande successo.