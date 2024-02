Grande festa di Carnevale. Oltre cento ’mascherine’

Una grande festa di Carnevale per i bambini di Marina di Carrara. L’ha organizzata domenica alla Caravella la ‘Pro loco Marina mare’, la nuova associazione dei commercianti nata per rivitalizzare il centro con attività dedicate alle famiglie. Oltre cento i bambini che con le loro mascherine hanno colorato la pineta della Caravella, e che hanno trascorso una giornata all’insegna dell’allegria. "Visto che per i bambini di Marina non era stato organizzato nulla abbiamo, noi commercianti abbiamo pensato di colmare questo vuoto – racconta Giulia Giuntoni del bar Bristol –. Abbiamo offerto la merenda a base di succhi di frutta, crostatine e patatine, anche senza glutine, così d non discriminare nessun bambino. E poi tanta musica e i trucca bambini. Come Pro loco Marina mare siamo molto soddisfatti per la riuscita della festa di Carnevale, che per mezza giornata ha vivacizzato la Caravella. È stato anche un modo per goderci il nostro bellissimo parco, che presto verrà chiuso".

Ma non è tutto: i commercianti stanno già pensando alle prossime iniziative da calendarizzare. "Per la ricorrenza dell’8 marzo l’idea è quella di posizionare una panchina rossa (simbolo della violenza contro le donne) in via Rinchiosa – aggiunge Giulia –, e di coinvolgere le scuole di ballo per organizzare piccoli spettacoli. Ci stiamo già muovendo anche per organizzare le manifestazioni estive. Saranno iniziative tutte dedicate alle famiglie come sparabolle, trampolieri, maghi, insomma, attrazioni in grado di portare le famiglie in centro senza disturbare i residenti. Stiamo anche lavorando per portare un mercato in centro in occasione degli sbarchi delle crociere. La nostra Pro loco è nata proprio per valorizzare il centro mettendo in campo iniziative in grado di creare un percorso per famiglie e turisti".

A.P