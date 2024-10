Gragnola, parte la riqualificazione di via San Nicola

Sono partiti i lavori di riqualificazione di Via San Nicola a Gragnola, un intervento per un importo complessivo di 114mila euro. Il progetto consiste nel rifacimento della pavimentazione in pietra renaria e dei sottoservizi, cioè tutte le opere di canalizzazione delle acque sia di scarico che metereoriche, fognature, saranno inoltre sostituite le tubature dell’acquedotto e, probabilmente, se sarà necessario anche le condutture elettriche.

"Questa operazione si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione, conservazione e valorizzazione dei borghi della Lunigiana", ha detto il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti.

Il 2024 si era aperto con la notiziadel finanziamento del progetto di riqualificazione di via San Nicola. Il Piano di Sviluppo Regionale infatti aveva assegnato al Gal Lunigiana da parte della Regione ulteriori risorse sulla programmazione 2014/2022 e questo ha permesso lo scorrimento delle graduatorie, consentendo al Comune di Fivizzano, sui servizi di base e rinnovamento ’dei villaggi delle zone rurali’, di ottenere un finanziamento di 70mila euro per la ’rigenerazione’ di via San Nicola che rappresenta è il cuore del piccolo borgo lunigianese.