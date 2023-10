Gli studenti apuani alla scoperta della lingua e degli autori francesi

Con una partecipazione molto sentita si è svolta nella giornata di lunedì alla Biblioteca di Carrara, la manifestazione intitolata “Lire en fête“, iniziativa che è stata organizzata, come ogni anno, da Alliance Française Carrara.

Sono stati ben 35 studentesse e studenti delle scuole medie e superiori di Carrara e Massa a confrontarsi. In che modo? Leggendo brani di autori classici e contemporanei francesi. Con molto entusiasmo e anche un po’ di emozione i giovani lettori hanno ben reso onore alla splendida lingua e alla cultura francese, di fronte ad un ‘jury’ di esperti.

Hanno aderito gli allievi delle seguenti scuole: liceo linguistico ed economico-sociale Montessori (Carrara), liceo linguistico Pascoli (Massa), istituito alberghiero (Massa), scuole medie Carducci (Carrara), Don Milani e Staffetti (Massa) e Alliance Française ringrazia sentitamente gli insegnanti che hanno avuto modo di preparare gli studenti in occasione di questo concorso.

A essere premiate sono state per quanto riguarda le scuole medie le alunne Sara e Asmaa Naimi (rispettivamente arrivate al primo e al secondo posto) della scuola media Carducci di Carrara, allieve della professoressa De Luca, terza classificata Olivia Fazzi, della scuola media Don Milani di Massa, allieva della professoressa Rita Giusti. Invece, per quanto riguarda le scuole superiori a essere premiate sono sono state Savorelli Francesca (36 punti), Falcone Giulia (35.5 punti) e Cardeau Marie (35 punti) tutte allieve della professoressa Federico.

Il premio simbolico per i vincitori, ma non solo, non poteva che essere un libro in lingua francese, per ribadire alle giovani generazioni l’importanza della lettura.

