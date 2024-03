Giro di vite contro gli incivili. Montignoso aumenta le multe

Troppi rifiuti abbandonati sul territorio: dalla montagna, dove i furbetti approfittano di buio e silenzio per lasciare spazzatura di ogni tipo, compresi ingombranti e rifiuti pericolosi, fino alla zona di costa dove spesso si formano piccole discariche. L’amministrazione di Montignoso ha deciso di usare il pugno duro contro chi ancora utilizza il paese come una pattumiera e magari si rifiuta ancora di utilizzare il sistema porta a porta: arrivano sanzioni più severe per coloro che non rispettano le regole di smaltimento. Una decisione presa a seguito a numerose segnalazioni e controlli effettuati dall’ufficio ambiente in collaborazione con Polizia Municipale ed Ersu, e da cui è emerso un preoccupante numero di casi di abbandono dei rifiuti, esposizione impropria e mancato rispetto delle modalità di raccolta. Per questo, chi sarà sorpreso a violare la normativa potrà essere multato con sanzioni che vanno da 300 a 3mila euro.

L’assessore all’ambiente, Giulio Francesconi, ha dichiarato: "Stiamo lavorando alla definizione di un nuovo regolamento che preveda sanzioni ancora più severe per scoraggiare comportamenti irresponsabili. Tuttavia, è fondamentale anche l’impegno e la collaborazione di tutti i cittadini per una raccolta differenziata accurata. La lotta contro l’abbandono dei rifiuti è una priorità per la nostra amministrazione. Con l’introduzione di sanzioni più severe, stiamo inviando un chiaro messaggio: non tollereremo comportamenti irresponsabili che danneggiano l’ambiente e la comunità. Tuttavia, per ottenere risultati duraturi, è essenziale il coinvolgimento di tutti i cittadini nella corretta raccolta differenziata".

Una delle principali criticità individuate riguarda l’abbandono dei rifiuti fuori dai bidoni, soprattutto quelli adibiti agli esercizi commerciali. Fra le misure per agevolare la raccolta, poi, il Comune ha introdotto varie iniziative e l’ultima entra in vigore il 29 marzo con l’ampliamento dell’isola ecologica a Cinquale, dotata di un distributore automatico di sacchi e di personale dedicato durante i mesi estivi per supportare i frequentatori del litorale. Inoltre, è stata istituita un’isola ecologica in Piazza del Mulino, finanziata grazie al bando dell’Ato per ospitare i bidoni delle attività commerciali, delle utenze domestiche del condominio adiacente al fine di ridurre l’abbandono dei rifiuti. Infine, l’amministrazione comunale intende potenziare la sorveglianza mediante l’implementazione di telecamere, già utilizzate con successo lo scorso anno, che hanno permesso di identificare e sanzionare oltre 100 persone per abbandono di rifiuti. Quest’estate, le sanzioni saranno ancora più rigorose, e l’utilizzo delle telecamere sarà ulteriormente ampliato.