Giovanni Allevi torna alla musica dal vivo con il suo "Piano Solo Tour" dopo la toccante partecipazione al Festival di Sanremo

Dopo la toccante partecipazione al Festival di Sanremo il musicista Giovanni Allevi comincia il suo tour di concerti, dopo la malattia, proprio da Massa. Stasera, alle 21, sarà infatti al Teatro Guglielmi. E’ la data ’zero’ – da tempo sold out – dello spettacolo ’Piano Solo Tour’. Allevi sarà sul palco soltanto in compagnia del suo pianoforte a coda per uno spettacolo della durata di circa due ore. Una vera e propria estasi per le orecchie degli spettatori, e una grande emozione, per festeggiare con l’artista il suo ritorno alla musica dal vivo. Dopo Massa il tour proseguirà, fino a maggio, a Parma (12 febbraio), Pescara, Brescia, Padova, Roma, Taranto, Ravenna, Varese, Trento e Milano.