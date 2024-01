Giorno della Memoria. Film in programma

Studenti e insegnanti al cinema per il Giorno della Memoria. Sabato 27 le sale del Garibaldi aprono le porte alla scuola con l’ingresso a 5 euro per i ragazzi e gratis per i docenti accompagnatori. Entrata gratuita anche per i portatori di handicap e per i loro familiari. In caso di numero superiore a 100 studenti il costo del singolo biglietto è di 4 euro. Quattro film in sala a partire da ‘Wonder white bird’, ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’, la a guerra raccontata con gli occhi dei bambini. Terzo titolo in programma ‘One Life’,

Ultimo film ‘Terezin’ ambientato alla fine del 1941. I protagonisti sono un gruppo di deportati e tra di loro ci sono musicisti, pittori, poeti, scultori, scrittori e docenti. Il cuore e l’anima della cultura centro europea di quegli anni che per la maggior parte non è sopravvissuta all’Olocausto. I docenti possono utilizzare la Carta del docente e per informazioni è possibile contattare il cinema al 348 5543921.