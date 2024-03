"Giornate FAI di Primavera a Massa: porte aperte al Museo etnologico delle Apuane e al Rifugio antiaereo della Martana"

Porte aperte al Museo etnologico delle Apuane (visitabile oggi) e al Rifugio antiaereo della Martana (visitabile sia oggi che domani) per le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese.

I luoghi coinvolti nell’iniziativa saranno visitabili a contributo libero grazie ai volontari. Per l’occasione, il Gruppo FAI di Massa-Carrara aprirà dunque due luoghi della provincia, grazie alla collaborazione e al supporto dell’ente culturale PromoCultura, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Massa Carrara e Codam Marina di Massa, del Rotary Club di Marina di Massa - Riviera Apuana del Centenario e dei collaboratori dell’Ente Luigi Bonacoscia. Il Museo Etnologico delle Apuane rappresenta una delle testimonianze culturali ed antropologiche meglio preservate della Toscana. E’ una vera e propria raccolta che si articola in 32 sezioni e comprende strumenti da lavoro, mezzi industriali e agricoli e oggetti di diverse tipologie, relativi alle attività produttive e alla vita quotidiana delle popolazioni locali dello scorso secolo. Il Rifugio antiaereo della Martana, è il più grande ricovero antiaereo costruito nella provincia, capace di ospitare migliaia di persone, connotato da una fortissima importanza strategica per coloro che erano impegnati nel presidio della Linea Gotica durante la seconda guerra mondiale. Dopo quasi 60 anni di chiusura, è stato riaperto al pubblico per la prima volta soltanto nel 2006.

"La nostra missione, come volontari FAI di Massa Carrara, è quella non solo di valorizzare il più possibile i beni culturali del nostro territorio ma anche di creare sinergie con tutti gli altri enti che condividono con noi questi stessi valori – spiega Samantha Montesarchio, Capogruppo FAI di Massa Carrara – Quest’anno siamo riusciti ad aprire ben due beni, grazie all’incredibile supporto che abbiamo ricevuto da parte di Croce Rossa Italiana, Rotary International, PromoCultura e l’Associazione Luigi Bonacoscia. E questa, per noi, è la testimonianza tangibile di come il gioco di squadra sia lo strumento più consono per raggiungere i risultati migliori e continuare a dare al pubblico del FAI occasioni culturali sempre più uniche ed imperdibili".

Per quanto riguarda le aperture, il Museo Etnologico delle Apuane sarà visitabile soltanto oggi come detto mentre Il Rifugio Antiaereo verrà aperto sia oggi che domani. Per le visite gli orari – per entrambi i beni – sono i seguenti: dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18.