Giornata Olimpica, tutte le onorificenze del Coni provinciale

Si tiene domani al Club Nautico di Marina di Carrara (inizio ore 17.30) la Giornata Olimpica, tradizionale cerimonia organizzata dal Coni provinciale per la consegna delle onorificenze sportive decretate dal Coni centrale ad atleti, dirigenti, società; e per i riconoscimenti assegnati dal Coni locale. Tutti i premi si riferiscono all’anno 2021, per uno slittamento dovuto alla sospensione della cerimonia causa Covid. "In questa provincia ci sono tante eccellenze in sport meno noti, non sport minori, ma mediaticamente meno seguiti, che però ci regalano tante soddisfazioni – dice il delegato Coni, Vittorio Cucurnia – ovviamente il calcio la fa da padrone, ma negli sport meno seguiti possiamo vantare tanti campioni". Si tratta di tennistavolo, tiro a segno, tennis, boxe, scherma, danza sportiva, tiro con l’arco, pesca. "Non abbiamo strutture sportive al top, ma ce la caviamo, siamo nella media regionale anche se qui gli impianti realizzati negli anni ’70 e ’80 sono stati usati intensamente ma hanno avuto una scarsa manutenzione".

E i numeri rivelano una provincia piccola, ma sportivamente molto attiva con la presenza di 48 federazioni (sono presenti quasi tutte quelle contemplate dal Coni nazionale), 15 sono le società sportive associate, 14 gli enti di promozione sportiva, 19 le associazioni benemerite, 9 i corpi militari e civili. E poi c’è l’esercito dei tesserati che sono migliaia. Uomini, donne, giovani, che fanno sport con passione pur tra tante difficoltà e qualche peripezia.

Tra i premiati, avranno la medaglia di bronzo al merito sportivo Nicola Alaimo (pesca), Massimo Grassi (pesca), Massimo Olivieri (tiro con l’arco), Daniele Pedretti (tiro con l’arco); stella di bronzo per dirigenti sportivi ad Andrea Speroni e Diego Vitale, stella di bronzo per società sportiva alla Pallacanestro Audax Carrara; medaglia d’argento per merito sportivo a Martina Venuti. Oltre a questi nominativi segnalati direttamente dal Coni, verranno premiati ulteriori atleti e società selezionati dal Coni Point.