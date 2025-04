Giornata mondiale della terra. Rovelli e Calandrone agli Animosi. Doppio spettacolo di musica e teatro

Marco Rovelli e Maria Grazia Calandrone protagonisti di due appuntamenti gratuiti in programma per martedì 29 aprile. L’iniziativa rientra nelle iniziative organizzate dal Comune per la Giornata mondiale della terra. Nello specifico alle 18,30 al Ridotto degli Animosi ci sarà la presentazione dell’ultimo discolibro di Marco Rovelli, già cantante della formazione ‘Les Anarchistes’. Alle 21 sul palco degli Animosi andrà in scena lo spettacolo ‘Una docile fibra dell’universo’ con Maria Grazia Calandrone.

L’album di Rovelli, prodotto insieme a Paolo Monti, contiene 15 canzoni, ognuna legata a un concetto etico, sul quale l’autore ha realizzato undici dialoghi con la poetessa Maria Grazia Calandrone, lo scrittore Antonio Moresco, i filosofi Felice Cimatti e Ubaldo Fadini, lo psicoanalista Miguel Benasayag, il neuroscienziato Vittorio Gallese, il regista teatrale Armando Punzo, lo psichiatra Peppe Dell’Acqua, lo storico Alessandro Portelli e due filosofi-attivisti Bifo (Franco Berardi) e Silvia Federici. Oltre alle canzoni originali di Rovelli, nell’album c’è anche la cover ‘Fino all’ultimo minuto’ di Piero Ciampi.

Marco Rovelli è stato cantante e autore nel gruppo ‘Les Anarchistes’ prima di intraprrendere una carriera solista con l’album ‘Libertaria’, insignito al Mei 2009 col premio ‘Fuori dal controllo’, mentre il brano ‘Tutto inizia sempre’ è stato candidato al premio Tenco. Ha ideato e curato l’album ‘Nella notte ci guidano le stelle’.

Per quanto riguarda lo spettacolo delle 21 ‘Una docile fibra dell’universo’ Maria Grazia Calandrone leggerà e commenterà con riflessioni e racconti una serie di poesie legate alla natura, alternate a canzoni che risuonano con le poesie. A suonare e cantare saranno Marco Rovelli con Federico Gerini al pianoforte, Paolo Monti alla chitarra, Lara Vecoli al violoncello. Lo spettacolo si aprirà con la canzone scritta da Rovelli con Antonio Moresco, ‘Il canto degli alberi’, e si chiuderà con quella scritta insieme a Maria Grazia Calandrone: ‘All’inizio del mondo’.

"Siamo contenti di proporre due appuntamenti su un tema importante e urgente come quello della salvaguardia dell’ambiente e del rispetto della natura" dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. L’ingresso è gratuito.