Giornata internazionale. Arte, convegni e luci per combattere i maltrattamenti

Sono tante le iniziative pensate in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Da oggi e fino al 25 novembre il Comune di Carrara con il Centro antiviolenza comunale e in collaborazione con Cif Carrara, organizza una serie di iniziative di sensibilizzazione. Il progetto è stato presentato in Comune dalla vicesindaca Roberta Crudeli e da Francesca Menconi del centro antiviolenza. Presenti anche Cataldo Scavuzzo del progetto Uomini responsabili, Cristiano Corsini della Pro Loco Fontia e l’artista Stefano Siani che ha messo a disposizione la sua opera ‘Last Kiss’: una candela-rossetto che si spegne lentamente, come immagine delle iniziative di quest’anno. Presente anche la consigliera comunale Brunella Vatteroni per la commissione Pari opportunità, che sta organizzando iniziative per la primavera. Si parte oggi alle 15 in Comune con un convegno sulla Cyber violenza con Emanuela Abbatecola e i responsabili del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia. Da sabato 22 spazio per i drappi rossi decorati con opere degli studenti dell’artistico ‘Gentileschi’ esposti alle finestre del Comune, di enti e sedi delle pro loco, mentre dalle 14.30 tra palazzo Binelli e la sede del Centro antiviolenza si terrà un appuntamento con il progetto Sonia: network di contrasto alla violenza nelle Apuane.

Iniziativa del Cav con l’adesione di Comune e Provincia in collaborazione con il Progetto uomini responsabili, Sabine e Altro abitare il cui evento conclusivo è in programma lunedì 25 novembre alle 14.30 in piazza Lodovici. Domenica 24 alle 10 a Marina in collaborazione con la Pro loco una passeggiata da piazza Menconi a via Maestri del marmo. Al Club nautico si terrà poi la premiazione del progetto ‘Vele di libertà’. Infine lunedì 25 novembre saranno illuminati di rosso quattro monumenti: la Venere di Aldo Buttini in largo 25 aprile, Armonia di luci e ombre di Nardo Dunchi a Turigliano; il Monumento del Pellegrino di Riccardo Grazzi sulla rotonda ad Avenza e il Buscaiol di Felice Vatteroni sul viale XX Settembre. Al campo sportivo di Fossone sarà installata una nuova panchina rossa. Numeri importanti per quanto concerne le persone che annualmente chiedono un supporto al centro. Nel 2024, 86 donne hanno effettuato un nuovo accesso e 40 uomini si sono rivolti invece al Pur.