Giornata di mobilitazione contro le guerre

Per il 24 febbraio è stata indetta la Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina. L’Accademia Apuana della Pace aderisce alla Giornata, promossa dalle coalizioni ’Rete Italiana Pace e Disarmo’, ’Europe for Peace’ e ’Assisi Pace Giusta’. Si tratta di reti di associazioni, gruppi e organizzazioni impegnati nella promozione della pace su tutto il territorio nazionale. "In tutte le zone di conflitto – sostengono i promotori dell’iniziativa –, dal Medio Oriente all’Ucraina, ma anche in Siria, Congo e in molte altre zone del mondo, assistiamo impotenti a violenze, distruzioni, barbarie, disperazione generate dalla forza della potenza militare, nella barbara ’logica del più forte’, dove nessuno è disposto a perdere, ma nessuno ne uscirà davvero vincitore. La guerra non è mai una soluzione e l’orrore non deve diventare un’abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta".

In programma tre iniziative nel territorio provinciale: una a Massa, una a Carrara e una a Pontremoli. L’Accademia Apuana della Pace sarà presente con i propri attivisti provenienti dalle varie associazioni e organizzazioni che ne fanno parte per promuovere l’appello al cessate il fuoco nelle situazioni di guerra, un appello che vuole "far comprendere la criminale follia delle logiche che stanno alla base di tutte le guerre e che porterà inevitabilmente alla distruzione del pianeta se non si fermerà l’assurda corsa affaristica al riarmo".

Gli appuntamenti previsti per il 24 febbraio sono a Massa, in piazza Palma, dalle 16.30 alle 19.30; a Marina di Carrara, in piazza Ingolstad, dalle 16.30 alle 19.30; a Pontremoli, in piazza della Repubblica, dalle 10 alle 13.