Giornata delle donne tra eventi culturali e tagli del nastro

Festa e mimose non solo per un giorno. Aulla festeggia la giornata internazionale delle donne con tante iniziative che intrecciano storia, diritti, cultura con l’auspicio che il rituale della mimosa diventi un’occasione di emancipazione universale.

A partire dalla consegna, a cura del sindaco Roberto Valettini, di una copia della Costituzione Italiana alle studentesse e anche agli studenti maggiorenni del Comune di Aulla, evento in programma alle 9 in Sala Tobagi.

Seguirà sempre in Sala Tobagi, il concerto delle “Maricanti” con l’esibizione di Anna Menchinelli, Mariella Melani, Tiziana Fosella, Cristina Alioto. Nel pomeriggio, inaugurazione del piano ammezzato di Palazzo Centurione dove, in luogo della ex casa mandamentale della Pretura di Aulla, prende vita la nuova pinacoteca comunale.

Alle 15.30 taglio del nastro e via alla mostra “Lo sguardo delle donne” ideata dalla delegata alla cultura, Maria Grazia Tortoriello. Un’estemporanea di pittura di 6 pittrici aullesi: Cristina Balsotti, Giovanna Brindani, Catherine Ensor, Lilly Jetti, Luciana Lucchesi, Patrizia Tonelli.

"L’apertura delle ex carceri alla cultura è un segno valoriale importante. Il fatto che sia nel giorno della festa delle donne e con opere delle donne – dichiara il primo cittadino Roberto Valettini – assume un significato ulteriormente positivo".