Schiacciato da una gru: “Voleva spostare un blocco di marmo”. Muore sul lavoro a 82 anni

Carrara, 20 febbraio 2025 – Aveva 82 anni e non intendeva mollare il lavoro sul piazzale e nella ditta di marmo che aveva creato e che aveva consentito il futuro alla sua famiglia. Così è morto Giorgio Bedini, commerciante in marmo, proprio mentre manovrava quella gru nell’intento di spostare un blocco di granito di una quarantina di tonnellate. Ieri pomeriggio il settore lapideo di Carrara è stato colpito da una nuova macchia di sangue.

Nella ditta Bedini di viale Galilei, nei pressi dell’autostrada, il titolare Giorgio, ultraottantenne, è morto schiacciato da una gru semimovente mentre cercava di spostare un blocco da un camion rimorchio al piazzale. La ditta Bedini, a conduzione familiare, si occupa di comprare e rivendere il marmo. Bedini aveva aperto la sua attività nel 1982 con la quale aveva costruito il suo futuro e quello dei suoi due figli. Matteo che dopo un periodo con il padre si era aperto un’azienda per conto proprio e Giulia che lavorava a fianco del padre e della madre Ornella Sardi nell’azienda di viale Galilei. Pare che da tempo moglie e figlia cercassero di proibire le manovre sulla gru, intimando al congiunto di chiamare una ditta esterna, ma l’anziano genitore non ne voleva sapere di affidare ad altri le proprie incombenze o lasciare il lavoro. E così anche ieri pomeriggio ha voluto lui stesso liberare il camion rimorchio e porre il blocco sul piazzale. Tuttavia il marmo pare fosse messo in una posizione che non consentiva operazioni agili, per cui Bedini sarebbe sceso o avrebbe tentato di scendere dalla gru per verificare cosa si fosse inceppato e come proseguire nel modo migliore la manovra.

Tuttavia la gru per il peso del blocco si è sbilanciata ribaltandosi, cadendo addosso al malcapitato e schiacciandolo. In quel momento con lui nel piazzale c’era l’autista del tir e la figlia Giulia che, pur sotto choc, hanno cercato di soccorrerlo. Vedendo che dalle lamiere della gru usciva soltanto la testa ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari dell’ambulanza del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte per schiacciamento. Le verifiche sulle cause dell’incidente sono state fatte dalla polizia, presenti i vigli urbani e i tecnici del Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl.

Il resto è una città ammutolita che nel giro di due settimane ha già dovuto fare i conti con due decessi sul lavoro (la settimana scorsa è morto un giovane operaio carrarese nel porto di Genova) e che ogni anno con una scia di sangue che macchia le Apuane fornisce un consistente contributo alle morti bianche. Resta da capire il funzionamento della gru, adesso sotto sequestro della magistratura che ha aperto un fascicolo, e soprattutto capire perché a quell’età una persona fosse ancora al lavoro intenta ad attività che richiedono riflessi pronti e agilità.

Una persona stimata e benvoluta, Giorgio Bedini, che viveva con la famiglia nella frazione di Fossone. Uno di quegli imprenditori che si era fatto da sé come molti ai piedi delle Apuane, di quelli orgogliosi del proprio lavoro e della propria azienda fondata da lui stesso nel 1982 e portata avanti con sacrificio e con capacità. Una persona di alti valori che tutti ricordano per la correttezza e la gentilezza. La ditta Bedini si occupava di marmo, ma al posto del bianco delle Apuane commerciava con pietre, marmi e travertini estranei al comprensorio e al bacino produttivo della città del bianco. In viale Galilei si vendeva il prodotto chiavi in mano: dal semplice commercio di blocchi si erano evoluti in quel progetto di filiera corta difficile da realizzare a Carrara. Pertanto si occupavano di progettazioni, posa di rivestimenti, lavorazioni di vario genere.