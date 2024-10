Giochi, sport e laboratori con ’Apua Kids’

Il format Toscana Kids raddoppia e propone nella provincia di Massa un evento gratuito dedicato ai bambini da 0 a 12 anni e alle loro famiglie organizzato dall’associazione culturale AllegraMente. Domenica l’appuntamento con ‘Apua Kids’ all’Apua Park di Marina di Massa, con tantissime attività per i bambini, per le famiglie informazioni pratiche sulle attività didattiche, formative, culturali e sportive del territorio. Non mancheranno truccabimbi, palloncini e gadget, area pony e il Ballo delle Principesse Disney con Cenerentola, Biancaneve e Belle in carne ed ossa con cui poter scattare una foto ricordo, i laboratori didattici a cura di Scuole Bilingue di Massa, musicali a cura di Accademia delle Muse di Susanna Altemura e Pizza Lab con Apua Food & Drink. Laboratori didattici in lingua inglese e di arte, per i più grandi un intrigante viaggio nel tempo e la misteriosa discesa nel regno dell’Inferno Dantesco. La prenotazione è consigliata perché i posti sono limitati, per iscriversi mail a [email protected]. Tutte le altre attività sono libere e si svolgeranno a ciclo continuo, dalle 10.30 alle 18.30. I piccoli ospiti potranno fare inoltre un giro sui pony, provare a dare di scherma, cimentarsi con le arti marziali, rilassarsi con yoga e meditazione. Ma domenica l’Apua Park si trasformerà in una grande area divertimento in cui, grazie all’associazione ‘Ogni Favola è un Gioco‘ laboratori creativi, danza, giochi, letture. Info: [email protected].